Çekya'da tren kazası: 1 ölü

Çekya'da iki yük treninin çarpışması sonucu 1 makinist hayatını kaybetti.

Çekya'da iki yük treninin çarpışması sonucu 1 makinist hayatını kaybetti.

Çekya'nın kuzeyindeki Svetec kasabası yakınlarında iki yük treni çarpıştı. Usti Nad Labem-Chomutov tren hattı üzerinde meydana gelen kazada 1 makinist hayatını kaybetti. Kazanın makinistlerden birinin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirtilirken, kazada yaralanan makinistin ise hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİ İLE YANGIN ÇIKTI

Trenlerden birinin Unipetrol Doprava şirketi için propan gazı taşıdığı, diğerinin ise Çekya Demiryolu Taşımacılığı şirketine bağlı olduğu ve kömür taşıdığı öğrenildi. Çarpışmanın ardından gaz taşıyan trenin vagonlarından birinde yangın çıkarken, olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Çekya Demiryolu Müfettişliği ise kazaya ilişkin olarak soruşturma başlattı.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı