Çekya'da sokak köpeklerinin hayatını anlatan film vizyonda
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Çekya'da sokak köpeklerinin hayatını anlatan film vizyonda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çekya'da sokak köpeklerinin hayatını anlatan "Gump" adlı film vizyona girerken, filmde oynayan köpekler galada kırmızı halının yıldızı oldu.

Çekya'da sokak köpeklerinin hayatını anlatan "Gump" adlı film vizyona girerken, filmde oynayan köpekler galada kırmızı halının yıldızı oldu.

Çekya'da sokak köpeklerinin hayatını anlatan Gump adlı film vizyona girdi. Yönetmenliğini Frantisek Antonin Brabec'in yaptığı ve Filip Rozek'in aynı adlı romanından uyarlanan filmin galası başkent Prag'da gerçekleştirildi. Filmin kendisi kadar galası da dikkat çekti. Filmde oynayan köpekler, filmin diğer oyuncuları ile birlikte kırmızı halıda yürüdü. Sevimli köpekler, diğer oyunculardan rol çalarak kırmızı halının yıldızı oldu. Sıcak hava nedeniyle kırmızı halının etrafında birkaç farklı noktaya köpekler için su kapları konulması dikkat çekti.

Baş rollerini Boleslav Polivka, Eva Holubova ve Ivana Chylkova'nın üstlendiği filmde Gump adlı bir sokak köpeğinin gözünden gerçek sevgiyi umutla aradığı sırada yaşadığı zorluklar, köpekler için sevginin ne kadar önemli olduğu ve tüm zorluklara rağmen sevgiye ulaşılabileceği anlatılıyor.

(Özgür Öztürk/İHA)

Çekya'da sokak köpeklerinin hayatını anlatan film vizyonda
Çekya'da sokak köpeklerinin hayatını anlatan film vizyonda
Çekya'da sokak köpeklerinin hayatını anlatan film vizyonda
Çekya'da sokak köpeklerinin hayatını anlatan film vizyonda
Çekya'da sokak köpeklerinin hayatını anlatan film vizyonda
Çekya'da sokak köpeklerinin hayatını anlatan film vizyonda
Çekya'da sokak köpeklerinin hayatını anlatan film vizyonda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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