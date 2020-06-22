Çekya'da sel nedeniyle 4 kişi öldü Çekya'da yoğun yağış sonucu oluşan selde 4 kişi yaşamını yitirdi.

Çekya'da yoğun yağış sonucu oluşan selde 4 kişi yaşamını yitirdi.

Çekya radyosunun haberine göre, hafta sonu etkili olan sağanağın yol açtığı seller, onlarca evin yıkılmasına ve 20'ye yakın köprünün ağır hasar görmesine neden oldu.

Sellerden dolayı, 1'i bugün olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Polonya ve Slovakya sınırına yakın bölgelerinde etkili olan selde ölenler arasında 7 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA