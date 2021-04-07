Çekya'da salgın döneminde 4'üncü kez Sağlık Bakanı değişiyor
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Çekya'da salgın döneminde 4'üncü kez Sağlık Bakanı değişiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Çekya'da salgın döneminde 4'üncü kez Sağlık Bakanı değişiyor

Çekya'da, Rusya ve Çin'den Covid-19 aşısı alınmasına karşı çıkan Sağlık Bakanı Jan Blatny görevden alınarak, yerine Petr Arenberger atandı.

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Çekya'da, Rusya ve Çin'den Covid-19 aşısı alınmasına karşı çıkan Sağlık Bakanı Jan Blatny görevden alınarak, yerine Petr Arenberger atandı. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana 4'üncü Sağlık Bakanı göreve gelmiş oldu.

Avrupa Birliği (AB) içinde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılamanın en yavaş olduğu ülkelerden Çekya'da Sağlık Bakanı bir kez daha değişti. Ülke genelinde aşılamayı hızlandırmak için Rusya ve Çin'den aşı tedariki konusunda hükümet üzerindeki baskı artarken, söz konusu ülkelerden aşı alınmasına karşı çıkan Sağlık Bakanı Jan Blatny görevden alındı. Çekya Başbakanı Andrej Babis, Blatny'nin yerine Prag Hastanesi Müdürü Petr Arenberger'i atadı. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana 4'üncü Sağlık Bakanı göreve gelmiş oldu. Blatny, söz konusu kararı Babis'in verdiği "siyasi bir karar" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, Rusya ve Çin ile daha yakın ilişkiler kurulmasını destekleyen Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Sputnik V'e karşı olması nedeniyle Blatny'nin görevden alınmasını istemişti. Arenberger ise daha önce yaptığı bir röportajda, Rusya tarafından korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısını kullanmaya "açık" olduğunu söylemişti. - PRAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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