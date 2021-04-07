Çekya'da Rus ve Çin Kovid-19 aşısı Sağlık Bakanı'nı yerinden etti
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Çekya'da Rus ve Çin Kovid-19 aşısı Sağlık Bakanı'nı yerinden etti

Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Çekya'da Rus ve Çin Kovid-19 aşısı Sağlık Bakanı'nı yerinden etti

Çekya'da Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onaylamadığı Rus ve Çin aşılarına karşıtlığı ile bilinen Sağlık Bakanı Jan Blatny, Başbakan Andrej Babis tarafından görevden alındı.

Çekya'da Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onaylamadığı Rus ve Çin aşılarına karşıtlığı ile bilinen Sağlık Bakanı Jan Blatny, Başbakan Andrej Babis tarafından görevden alındı.

Eylül 2020'den beri görevde bulunan Blatny, düzenlediği basın toplantısında, "Vicdanım rahat, çünkü bir uzman olarak ve bilimsel argümanlar ışığında kararlar aldım."dedi.

Çekya basınında yer alan haberlere göre, Blatny, Çin ve Rus aşısının ülkeye getirilmesine karşı çıktığı için görevden alındı.

Salgın 3 bakanı yerinden etti

Blatny'nin yerine Vinohrady Üniversite Hastanesi Başhekimi Petr Arenberger getirildi. Böylelikle salgının başladığı mart 2020'den itibaren ülkede 4'üncü kez sağlık bakanlığı koltuğu el değiştirmiş oldu.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, yaklaşık 1 ay önce yanlış adımlar attığını iddia ettiği Blatny'nin görevden alınmasını talep etmiş, Babis'in adım atmaması halinde Başbakan ile arasının bozulacağını kaydetmişti.

Blatny daha önce birçok defa, "Ben Sağlık Bakanı olduğum sürece Çekya'da Avrupa İlaç Ajansının (EMA) izin vermediği ilaçlar kullanılmayacak." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Çekya'da son 24 saatte 5 bin 522 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 1 milyon 560 bin 777'ye çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 53 artarak 27 bin 329'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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