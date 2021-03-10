Çekya'da Rus Kovid-19 aşısı Cumhurbaşkanı ve iktidar arasında gerginliğe yol açtı
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Çekya'da Rus Kovid-19 aşısı Cumhurbaşkanı ve iktidar arasında gerginliğe yol açtı

10.03.2021 23:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:02
Çekya'da Rus Kovid-19 aşısı Cumhurbaşkanı ve iktidar arasında gerginliğe yol açtı

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Rusya'nın yeni tip koranavirüse (Kovid-19) karşıtı geliştirdiği Sputnik V aşısının Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayı olmadan kullanılmasına sıcak bakmayan Sağlık Bakanı Jan Blatny'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Rusya'nın yeni tip koranavirüse (Kovid-19) karşıtı geliştirdiği Sputnik V aşısının Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayı olmadan kullanılmasına sıcak bakmayan Sağlık Bakanı Jan Blatny'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Zeman, basına yaptığı açıklamada, virüsle mücadelede hem Rus hem de Çin aşılarının ülkede kullanılması gerektiğini savundu.

Çekya Ulusal İlaç Kontrol Kurumu Başkanı Irena Storova ve Sağlık Bakanı Blatny'nin Rus aşısının EMA onayı olmadan kullanılmaması yönündeki yaklaşımlarına tepki gösteren Zeman, Başbakan Andrej Babis'in bu iki ismi görevden alması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Zeman ayrıca, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarından, aşıya yeşil ışık yakmayan iki ismin sorumlu olacağını ileri sürdü.

Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in de başarısız olduğunu iddia eden Zeman, bu ismin de değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Babis, kabinede değişiklik yapmayacak

Başbakan Babis, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları üzerine halihazırda kabinede bir değişiklik yapmayı düşünmediğini belirtti. Bu arada Sağlık Bakanı Blatny de istifa etmeyeceğini açıkladı.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Çekya'da günlük vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle sağlık sitemi çökme noktasına geldi.

Ülkede son 24 saatte 15 bin 196 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 351 bin 195'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 105 artışla 22 bin 385'e yükseldi.

Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle Çekya'da Sağlık Bakanı Blatny, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Polonya, Almanya ve İsviçre'den Kovid-19 hastalarının kabul edilmesi yönünde talepte bulunmuş, ilk Kovid-19 hastası dün Polonya'ya sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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