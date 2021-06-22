Çekya'da polisin sert müdahalesi Floyd'u akıllara getirdi
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Çekya'da polisin sert müdahalesi Floyd'u akıllara getirdi

Çekya'da polisin sert müdahalesi Floyd'u akıllara getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekya'nın Teplice şehrinde polisin sert müdahalesinin Roman vatandaşın ölümüne sebep olduğu iddia edildi.

Çekya'nın Teplice şehrinde polisin sert müdahalesinin Roman vatandaşın ölümüne sebep olduğu iddia edildi. Polisin müdahalesi sırasında çekilen görüntüler ise ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd'u akıllara getirdi.

Çekya'nın Teplice kentinde geçtiğimiz cumartesi günü uyuşturucu madde etkisi altında olan Roman vatandaşın sokakta park halindeki araçlara saldırması üzerine çevredekiler tarafından olay yerine polis çağrıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler, araçlara saldıran vatandaşı gözaltına aldı. Gözaltı sırasında yere yatırılan ve kelepçelenen Roman vatandaşın dizlerine ve boynuna polisler tarafından baskı uygulandığı görüldü. Vatandaşlar, Roman vatandaşın polisin boynuna dizi ile baskı uygulaması sonucu hayatını kaybettiğini öne sürerken, polis ise şahsın hastanede aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etti.

Çevredekiler tarafından polisin sert müdahalesi anbean kayıt altına alınırken, bir vatandaşın polislere "Onu boğacaklar" diye bağırdığı duyuldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler, izleyenlerin aklına ilk olarak ABD'de polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden siyahi George Floyd'u getirdi.

"Bu olay yeni bir George Floyd vakasıdır"

Çekya'da yaşayan Roman vatandaşları ise yaşanan olaya tepki gösterdi. Khamoro organizasyonunun yöneticisi Emil Vorac yaptığı açıklamada, "Polisin, ırkı ya da sosyal statüsü ne olursa olsun insanlar arasında ayrım yapmadan olaylara müdahale etmesi gerekir. Bir kişinin Roman olması polisin o şahsa sert müdahale etme hakkını tanımaz. Bu olay yeni bir George Floyd vakasıdır. Sorumluları bir an önce hakim karşısına çıkarılıp cezalandırılmalıdırlar" dedi.

Polis suçlamaları kabul etmiyor

Olay sonrası gelen tepkiler üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çekya Polis Teşkilatı, farklı bir video yayınlayarak şahsın ölümünden sorumlu olmadıklarını iddia etti. Açıklamada, "Yayınlanan videoda da görüldüğü üzere şahsın aşırı uyuşturucu kullandığı, çevredeki arabalara zarar verdiği görülmektedir. Polis tüm standartları uygulayarak şahsı defalarca uyarmış ve sonrasında müdahale etmiştir. Şahıs olay sırasında değil, kaldırıldığı hastanede ölmüştür. Yapılan otopside de şahsın vücudunda aşırı dozda uyuşturucuya rastlanmıştır" denildi.

Romanlar Çekya'da en büyük azınlık

Hükümet tarafından daha önce yayınlanan rapora göre, Romanlar, Çekya'da en büyük ulusal azınlık konumda bulunuyor. Tahminlere göre ülkede, 245 bin 800 Roman yaşıyor. Bu sayı Çekya nüfusunun yüzde 2,3'üne eşit. Raporda, Çekya'daki Romanların yaklaşık yarısının topluma entegre olduğu, diğer yarısının ise sosyal olarak dışlanmış veya sosyal dışlanma riski altında marjinalleştiği ve toplumun dışına itildiği belirtildi. - PRAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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