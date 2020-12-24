Çekya'da OHAL 22 Ocak'a uzatıldı
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Çekya'da OHAL 22 Ocak'a uzatıldı

24.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:43
Çekya'da OHAL 22 Ocak'a uzatıldı

Çekya Parlamentosu korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 22 Ocak'a uzattı.

Çekya Parlamentosu korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 22 Ocak'a uzattı.

Çekya Parlamentosu, korona virüs salgını nedeniyle 5 Ekim'den bu yana yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzatma kararı aldı. 104 kişilik parlamentoda yapılan oturumda 55 milletvekili OHAL'in uzatılması yönünde oy kullanırken, Andrej Babis başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin teklifine Bohemya ve Moravya Komünist Partisi de destek verdi.

Sivil Demokratik Parti ile Hristiyan Demokratik Birlik Partisi üyelerinin çekimser oy kullandığı parlamento oturumunda konuşan Çekya Sağlık Bakanı Jan Blatny, "Hepimiz aynı gemideyiz, bunun farkındayız. Üzgünüm, mevcut durumdan kendime elbette ki pay çıkarıyorum ancak acı verici bir takım kararlar almak zorundayız. Bu kararları hayata geçirmek için OHAL'e ihtiyacımız var, başka bir seçeneğimiz yok" şeklinde konuştu.

Çekya Parlamentosunun almış olduğu söz konusu yeni karar, askerlerin sağlık kurumları ve bakım evlerinde ihtiyaç anında görev yapmasını da imkan tanıyor. Çekya'da 5 Ekim'den bu yana akşamları belli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, eczaneler, gıda ve temizlik maddesi satan dükkanlar dışındaki tüm dükkanlar, kültür kurumları, spor salonları gibi pek çok iş yeri ve kurum kapalı durumda.

Korona virüs salgının başladığı günden bu yana Çekya'da 660 bin 461 korona virüs vakası tespit edilirken, 10 bin 776 kişi de hayatını kaybetti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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