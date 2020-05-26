- Çekya'da normale dönüş hızla sürüyor- İlköğretim okulları açıldı, uluslararası uçuşlar başladı
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- Çekya'da normale dönüş hızla sürüyor- İlköğretim okulları açıldı, uluslararası uçuşlar başladı

- Çekya'da normale dönüş hızla sürüyor İlköğretim okulları açıldı, uluslararası uçuşlar başladı Çekya, korona virüs salgınında normalleşme çalışmalarını sürdürürken, ilkokullarda eğitime başlandı.

26.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:01

- Çekya'da normale dönüş hızla sürüyor

İlköğretim okulları açıldı, uluslararası uçuşlar başladı

PRAG - Çekya, korona virüs salgınında normalleşme çalışmalarını sürdürürken, ilkokullarda eğitime başlandı. Uluslararası uçuşlar da bugün itibariyle başladı.

Korona salgını nedeniyle ilan edilen kısıtlamalar ve yasaklar tek tek kaldırılırken Çekya da normalleşme adımları atmaya başladı. Ülkede normalleşme çabaları kapsamında oteller, yüzme havuzları, restoranlar açıldı. İlköğretim öğrencileri de küçük gruplar halinde ders başı yaptı. Eğitim Bakanı Robert Plaga, ortaokul, meslek ve konservatuar okulu öğrencilerinin 8 Haziran'dan itibaren gönüllü olarak derslere dönmelerini önerdi. Kamusal alanda burun ve ağızın kapatılması yasağı kaldırılırken, kapalı alanlarda maske kullanımına devam edilmesine karar verildi. Ülke genelinde bugünden itibaren uluslararası uçuşlar da başlıyor.

Almanya ve Avusturya ile sınırlar açıldı

Çekya, normal hayata dönüş kapsamında Avusturya ve Almanya ile olan sınırını açtı. İçişleri Bakanı Jan Hamacek, konuya ilişkin açıklamasında, "Bugünden itibaren Almanya ve Avusturya'ya olan demiryolu ve karaylu geçişlerini açıyoruz" dedi. Sınırı geçmek isteyenlerin korona virüs taşımadığına dair belgeye sahip olması gerekiyor.

Çekya'da bugüne kadar 9 bin 2 korona virüs vakası tespit edilirken, 317 kişi de hayatını kaybetti.

- Çekya'da normale dönüş hızla sürüyor- İlköğretim okulları açıldı, uluslararası uçuşlar başladı

Kaynak: İHA

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