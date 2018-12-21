Çekya'da Maden Ocağında Patlama: 13 Ölü

– Çekya'da bir madende meydana gelen metan gazının neden olduğu patlama sonucu on üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Arama –kurtarma çalışmaları, kendilerinden haber alınamayan maden işçileri için sürüyor. Karvina şehrine yakın bir noktada meydana gelen patlamanın yerin 800 metre altında meydana geldiği ve patlamadan etkilenenlerin çoğunun Çek maden şirketi tarafından kiralanan Polonyalı madenciler olduğu belirtiliyor.

Kaynak: DHA