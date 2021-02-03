Çekya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
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Çekya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

03.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:35
Çekya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

Çekya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı.

Çekya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 10,7 milyon nüfuslu ülkede son 24 saatte 9 bin 57 vaka görülürken toplam vaka sayısı 1 milyon 3 bin 657'ye ulaştı.

Son dönemde vaka sayılarının tekrar yükselişe geçtiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 76 artarak 16 bin 683'e yükseldi.

Çekya'da 2 Şubat itibarıyla Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 280 bin 66 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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