Çekya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

Çekya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 10,7 milyon nüfuslu ülkede son 24 saatte 9 bin 57 vaka görülürken toplam vaka sayısı 1 milyon 3 bin 657'ye ulaştı.

Son dönemde vaka sayılarının tekrar yükselişe geçtiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 76 artarak 16 bin 683'e yükseldi.

Çekya'da 2 Şubat itibarıyla Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 280 bin 66 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz