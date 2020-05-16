Çekya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk açık hava konseri Çekya'nın Ostrava kentinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilk açık hava konseri düzenlendi.

Çekya'nın Ostrava kentinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilk açık hava konseri düzenlendi. Çekyalılar, Mirai müzik grubunun sahne aldığı konsere arabalarından eşlik etti. Önlem olarak araçlarını terk etmeyen dinleyiciler, gruba korna, sinyal ve farları ile destek verdi.

Kaynak: AA