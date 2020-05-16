Çekya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk açık hava konseri
Çekya'nın Ostrava kentinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilk açık hava konseri düzenlendi.
16.05.2020 01:18 | Son Güncelleme: 16.05.2020 01:19
Çekya'nın Ostrava kentinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilk açık hava konseri düzenlendi. Çekyalılar, Mirai müzik grubunun sahne aldığı konsere arabalarından eşlik etti. Önlem olarak araçlarını terk etmeyen dinleyiciler, gruba korna, sinyal ve farları ile destek verdi.
Kaynak: AA