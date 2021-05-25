Çekya'da Kovid-19 salgını sürecinde 4'üncü sağlık bakanı istifa etti

Çekya Başbakanı Andrej Babis, 48 gün önce göreve başlayan Sağlık Bakanı Petr Arenberger'in istifa ettiğini duyurdu.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, 48 gün önce göreve başlayan Sağlık Bakanı Petr Arenberger'in istifa ettiğini duyurdu.

Babis, basına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Arenberger'in ailevi nedenlerden ötürü istifa kararı aldığını açıkladı.

Konuyu henüz Cumhurbaşkanı Milos Zeman ile görüşmediğini belirten Babis, söz konusu değişikliğe Zeman'ın karşı çıkacağını düşünmediğini söyledi.

Öte yandan ülke basınında yer alan haberlerde, bakanın mal varlığı beyanı ve ticari ilişkilerine yönelik eksik ya da çelişkili beyanları nedeniyle üzerinde artan baskılar sonucunda istifa etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Arernberger'in istifasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ülkede 4'üncü sağlık bakanı istifa etmiş oldu.

Bu arada, Eylül 2020'de istifa eden Sağlık Bakanı Adam Vojtech'in yeniden bu göreve getirileceği ileri sürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz