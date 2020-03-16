Çekya'da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi
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fahrettin koca, Güncel

Çekya'da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi

Çekya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak ülke genelinde karantina ilan etti.

16.03.2020 02:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 02:38
Çekya'da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi

Çekya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak ülke genelinde karantina ilan etti.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, olağanüstü kabine toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla 24 Mart'a kadar ülke genelinde karantina uygulanacağını söyledi.

Karantina kapsamında, ülkede yaşayanlar evlerini sadece işe ve doktora gitmek, gıda, temizlik malzemesi ya da ilaç satın almak amacıyla terk edebilecek.

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech da son verilere göre ülkede ikisi ağır 239 vakanın tespit edildiğini belirtti.

Çekya'da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 12 Mart'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, önlem kapsamında yabancıların Çekya'ya girişi, Çekya vatandaşlarının ise yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.

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Kaynak: AA

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