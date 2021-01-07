Çekya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Çekya'da son 24 saatte en yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı kaydedildi.

Çekya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 10,7 milyon nüfusa sahip ülkede son 24 saatte 17 bin 668 vaka ile salgın sürecindeki en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Bugüne kadar toplam 794 bin 740 vaka tespit edilen ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 84 artarak 12 bin 621'e ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için verdiği tavsiye kararını onaylamasının ardından Çekya'ya bu ay itibarıyla söz konusu aşı ulaşacak.

Çekya Sağlık Bakanı Jan Blanty, yaptığı açıklamada, ülkesinin Moderna firmasından 1,9 milyon doz aşı sipariş ettiğini ve 20 bin dozun bu ay içinde ülkeye ulaşacağını söyledi.

Polonya

Polonya'da son 24 saatte 12 bin 54 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 356 bin 882'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 186 artarak 30 bin 241'e çıktı.

Moderna aşısından gelecek hafta 29 bin dozun, martın sonuna kadar ise toplam 840 bin dozun Polonya'ya ulaşması bekleniyor.

Polonya'da bugüne kadar 140 bin kişiye BioNTech/Pfizer aşısı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz