Çekya'da Kovid-19 gölgesinde Noel hazırlıkları

Çekya'da yaklaşan Noel ve yeni yıl hazırlıkları koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için alınan tedbirlerin gölgesinde sürdürülüyor. Ülkede salgınla mücadelede katı önlemler hayata geçirildi. İktidar, salgın nedeniyle bir kez daha acil durumun geçerlilik süresinin uzatıldığını duyurdu. Ülke genelindeki tüm Noel pazarları yasaklandı ve barlar, restoranlar, gece kulüpleri, saat 22.00'de kapatılacak şekilde düzenlendi. Başkent Prag'da da Noel pazarları kapatıldı, Old Town'daki meydana Noel ağacı yerleştirildi.