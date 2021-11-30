Çekya'da Kovid-19 gölgesinde Noel hazırlıkları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çekya'da Kovid-19 gölgesinde Noel hazırlıkları

AA / Lukas Kabon - Haberler | Güncel

Çekya'da yaklaşan Noel ve yeni yıl hazırlıkları koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için alınan tedbirlerin gölgesinde sürdürülüyor.

Çekya'da yaklaşan Noel ve yeni yıl hazırlıkları koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için alınan tedbirlerin gölgesinde sürdürülüyor. Ülkede salgınla mücadelede katı önlemler hayata geçirildi. İktidar, salgın nedeniyle bir kez daha acil durumun geçerlilik süresinin uzatıldığını duyurdu. Ülke genelindeki tüm Noel pazarları yasaklandı ve barlar, restoranlar, gece kulüpleri, saat 22.00'de kapatılacak şekilde düzenlendi. Başkent Prag'da da Noel pazarları kapatıldı, Old Town'daki meydana Noel ağacı yerleştirildi.

Çekya'da Kovid-19 gölgesinde Noel hazırlıkları

Çekya'da Kovid-19 gölgesinde Noel hazırlıkları

Çekya'da Kovid-19 gölgesinde Noel hazırlıkları

KKTC'de en az iki doz aşı yaptırmayanlar kapalı alanlara alınmayacak

KKTC'de en az iki doz aşı yaptırmayanlar kapalı alanlara alınmayacak

AA / Lukas Kabon - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title