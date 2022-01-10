Çekya'da Kovid-19 aşı zorunluluğu karşıtı gösteri

Çekya'da 60 yaş üstü ve bazı meslek gruplarına yönelik martta yürürlüğe girecek Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı başta başkent Prag olmak üzere ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi.

Aşı karşıtı Chcipl PES sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen gösteride çok sayıda aşı karşıtı, başkentin önemli meydanlarından Wenceslas'da toplandı.

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, meclis binası önünde aşı zorunluluğu karşıtı sloganlar attı.

Başkentin yanı sıra birçok şehirde düzenlenen gösterilerde, önceki hükümet tarafından kabul edilen kararname ile 1 Mart'ta 60 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık, güvenlik gibi sektörlerde çalışanlara yönelik yürürlüğe girecek aşı zorunluluğunun kaldırılması talep edildi.

Çekya'da 10 Aralık'ta resmi gazetede yayımlanan kararname ile 1 Mart 2022'den itibaren ülkede 60 yaşın üzerindeki vatandaşların yanı sıra polis, doktor, asker ve sağlık çalışanlarını kapsayan bir aşı zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 18 Aralık 2020'de göreve başlayan yeni Başbakan Petr Fiala, söz konusu kararnameden 60 yaş üstü vatandaşların şubatta yapılacak bir düzenlemeyle çıkarılacağını duyurmuştu.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri

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