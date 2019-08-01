Çekya'da kireç treninin raydan çıkıp devrildiği anlar kamerada

Çekya, (DHA)- Çekya'da kireç taşıyan bir yük treni raydan çıkarak devrilmişti. Trenin raydan çıkarak devrildiği anlara dair görüntüler yayınlandı.

Kaza, Karlovy Vary bölgesindeki Marianske Lazne şehri yakınlarında 29 Temmuz'da, yerel saatle 16.30 sıralarında meydana gelmişti. Raydan çıkan yük treni şarampole devrilmiş; kazada ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Kazanın nedenine dair yürütülen soruşturmada, makinistin hız sınırını aşmış olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.

Kazada, trenin 13 vagonu devrilirken; kaza sebebiyle yük treninde 1 milyon 200 bin Euro maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA