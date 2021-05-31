Çekya'da kafe ve restoranlar yeniden açıldı
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Çekya'da kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Çekya'da kafe ve restoranlar yeniden açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çekya'da korona virüs salgını nedeniyle Aralık ayından bu yana kapalı olan kafe ve restoranlar yeniden müşterilerini ağırlamaya başlarken, gece kulüpleri, yüzme havuzları gibi pek çok işletme de açıldı.

Çekya'da korona virüs salgını nedeniyle Aralık ayından bu yana kapalı olan kafe ve restoranlar yeniden müşterilerini ağırlamaya başlarken, gece kulüpleri, yüzme havuzları gibi pek çok işletme de açıldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında hizmet sektöründe kısıtlamalara gidilen Çekya'da yargı kararıyla gevşemeye gidiliyor. Geçtiğimiz Cuma günü Çekya Yüksek İdare Mahkemesi, Sağlık Bakanlığının ülke genelinde hizmet sektörüne kısıtlama imkan ve yetkisinin olmadığına hükmetmesinin ardından bugün Çekya'da pek çok işletme yeniden hizmete açılıyor. Aralık 2020'den bu yana kapalı olan restoranlar, kafeler, havuzlar, saunalar, oyun salonları ve barlar yeniden müşterilerine kapılarını açtı. Müşterilerin söz konusu hizmetlerden yararlanabilmek için korona virüs testi yaptırmaları, aşılanmaları ya da korona virüsü atlattıklarına dair belge sunması gerekiyor.

Mahkemenin kararı neticesinde gece kulüpleri ve diskolar da yeniden faaliyete geçerken, söz konusu mekanlarda dans etmek ve canlı müzik yapmak ise halen yasak. Şimdilik mahkemenin kararına uymak zorunda olduklarını belirten Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtiech, konuyu Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını aktardı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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