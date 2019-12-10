Çekya'da hastanede silahlı saldırı: En az 6 ölü

10.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:46

Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde bir hastanede düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.



Saldırganın kaçtığı ve bulunması için aramaların devam ettiği belirtilirken olayın sabah saatlerinde Ostrava Üniversitesi araştırma hastanesinde yaşandığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle