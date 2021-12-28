Çekya'da hapishanede kadın mahkuma işkence

Çekya'da bir hapishanede 5 gardiyan ve 2 gardiyan amiri, bir kadın mahkuma işkenceden tutuklandı. İşkence ve diğer insanlık dışı muamele suçlarından 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları bekleniyor.

Çekya'nın Havlickuv Brod bölgesindeki Svetla nad Sazavou kadın hapishanesinden 5 gardiyanın ve 2 gardiyan amirinin geçtiğimiz Ocak ayında mahkumlardan birine saatlerce fiziksel işkence yaptığı ortaya çıktı. Hapishanenin kontrol birimleri, yaşanan olayın ardından konuyu Çekya Cezaevi Teşkilatı'na bildirirken, Cezaevi Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Genel Müfettişliği ile iş birliği içinde konuyu incelemeye başladı. Müfettişlerin hazırladığı rapor savcılığa sunulduktan sonra gardiyanlar görevden alındı. Gardiyanların işkence ve diğer insanlık dışı muamele suçlarından 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

5 GARDİYAN, AMİRLERİNDEN ONAY ALDI

Güvenlik Kuvvetleri Genel Müfettişliği Sözcüsü Ivana Nguyenova yaptığı açıklamada, "Cezaevinde 5 gardiyan, 2 amirinden izin alarak bir kadın mahkumu hiçbir yasal dayanağı olmadan önce bir pencerenin pervazına kelepçeleyip uygunsuz sözlü hakaretlerde bulunmuş. Yaklaşık bir saat süren uygulamanın ardından mahkum yine kelepçeli bir şekilde yaklaşık yarım saat boyunca dizlerinin üzerine oturtulmuş. Son olarak da ayağa kaldırılarak, kollarını gererek, kelepçeleyip bir saat boyunca işkencede bulunmuşlar. Bütün bu olanlar sırasında dondurucu soğukta odanın penceresi açık bırakılmış. Gardiyanların amirlerinden onay aldıklarını öğrendik. Bütün bu yaşananlar asla kabul edilemez" dedi.

"GARDİYANLAR GÖREVLERİNİN DIŞINDA İŞLER YAPMIŞLAR"

Cezaevi Sözcüsü Marketa Prunerova'ya göre olay önce cezaevi tarafından soruşturuldu, ardından müfettişliğe teslim edildi. Sözcü Prunerova, "Bunu sistemin değil, bireylerin bir hatası olarak algılıyoruz. Gardiyanlar görevlerinin dışında işler yapmışlar. Cezaevi olarak kendi içimizde soruşturmayı yürütüp ardından konuyu müfettişlere devrettik" dedi.

Svetla nad Sazavou Hapishanesi Mart 2000'de kuruldu. 763 mahkum kapasitesine sahip olan cezaevinde şu anda 734 mahkum bulunuyor. Sadece kadın mahkumların bulunduğu cezaevi aynı zamanda annelerin küçük çocukları ile kalabildikleri Çekya'daki tek cezaevi olarak hizmet veriyor.

(Özgür Öztürk/İHA)