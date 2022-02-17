Çekya'da fırtına nedeniyle yüz binlerce ev elektriksiz kaldı

Çekya'da şiddetli fırtına nedeniyle 300 binden fazla evin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Çekya basınında yer alan haberlere göre, bugün etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yüz binlerce evde elektrik kesildi.

Özellikle Çekya'nın batısında etkili olan fırtına nedeniyle ağaçların devrildiği ve birçok yerde, kara ve demir yolu ulaşımında aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

Fırtınanın en az gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.