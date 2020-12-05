Çekya'da fırtına nedeniyle on binlerce ev elektriksiz kaldı

Çekya'da şiddetli fırtına nedeniyle ülkenin büyük kesiminde on binlerce ev elektriksiz kaldı.

Çekya basınında yer alan haberlere göre, bugün etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle on binlerce ev elektrik alamadı.

Özellikle Çekya'nın Polonya sınırına yakın bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçların devrildiği ve birçok yerde, kara ve demir yolu ulaşımında aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

Ülkenin Libereci, Hradecky ve Pardubicky bölgesindeki binlerce eve elektrik verilemediği belirtilirken durumun en ağır olduğu Pardubicei bölgesinde hala 20 bin haneye elektrik sağlanamadığı kaydedildi.

Şiddetli fırtınanın, yarın Çekya'nın batı bölgesinde de etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz