Çekya'da fırtına nedeniyle on binlerce ev elektriksiz kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çekya'da fırtına nedeniyle on binlerce ev elektriksiz kaldı

05.12.2020 23:11 | Son Güncelleme: 05.12.2020 23:14
Çekya'da fırtına nedeniyle on binlerce ev elektriksiz kaldı

Çekya'da şiddetli fırtına nedeniyle ülkenin büyük kesiminde on binlerce ev elektriksiz kaldı.

Çekya'da şiddetli fırtına nedeniyle ülkenin büyük kesiminde on binlerce ev elektriksiz kaldı.

Çekya basınında yer alan haberlere göre, bugün etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle on binlerce ev elektrik alamadı.

Özellikle Çekya'nın Polonya sınırına yakın bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçların devrildiği ve birçok yerde, kara ve demir yolu ulaşımında aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

Ülkenin Libereci, Hradecky ve Pardubicky bölgesindeki binlerce eve elektrik verilemediği belirtilirken durumun en ağır olduğu Pardubicei bölgesinde hala 20 bin haneye elektrik sağlanamadığı kaydedildi.

Şiddetli fırtınanın, yarın Çekya'nın batı bölgesinde de etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

İlgili Haberler

Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı
Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı
(Havadan fotoğraflarla) Eminönü ve Sultanahmet Meydanı kısıtlama nedeniyle boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) Eminönü ve Sultanahmet Meydanı kısıtlama nedeniyle boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ali Babacan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Ersun Yanal Samet Aybaba Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Deprem Akdeniz Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çekya'da fırtına nedeniyle on binlerce ev elektriksiz kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 23:15:33. #1.15#
title