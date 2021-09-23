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Çekya'da favori adaydan skandal sözler: "Müslüman Avrupa ile sorunlarım var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Çekya'da favori adaydan skandal sözler:

Çekya'da 8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek genel seçimlerin favorilerinden Ceska Piratska Strana'nın (Çek Korsanlar Partisi) lideri Ivan Bartos, bir radyoya verdiği röportajda skandal sözlere imza atarak, "Müslüman Avrupa ile sorunlarım var ve bu sorunları çözmek gerekli" dedi.

Çekya'da 8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek genel seçimlerin favorilerinden Ceska Piratska Strana'nın (Çek Korsanlar Partisi) lideri Ivan Bartos, bir radyoya verdiği röportajda skandal sözlere imza atarak, "Müslüman Avrupa ile sorunlarım var ve bu sorunları çözmek gerekli" dedi.

Ceska Piratska Strana'nın lideri Ivan Bartos, Çekya'da bir radyoya röportaj verdi. Röportajında ekonomik ve siyasi konularla ilgili açıklamalarda bulunan Bartos, Müslümanlar ile göçmen akını konularına da değindi. Bartos, "Almanya ve Fransa gibi yüksek nüfuslu ülkelerde sorunların daha da büyük olduğunu görüyorum. Müslümanlar ve göçmenler Avrupa'ya entegre olamıyorlar. Kendilerine bu ülkelerde kimsenin giremeyeceği bölgeler oluşturuyorlar ve bu kabul edilebilir bir durum değil. Avrupa olarak bu sorunlara gözlerimizi kapatamayız. Benim bir lider olarak Müslüman Avrupa ile sorunlarım var ve bu sorunları çözmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Bartos'un açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. 15 gün sonra gerçekleştirilecek seçimler öncesinde yapılan açıklamaların samimiyetten uzak olduğunu söyleyen kullanıcılar, Bartos'a tepki gösterdi. Bir Twitter kullanıcısı "Yıllarca Paris'te yaşadım ve Müslümanlar tarafından oluşturulan girilemez bölgelere rastlamadım. Bu bence koca bir yalan" derken, bir diğer kullanıcı ise "Eğer ortada bir sorun varsa bunun kesinlikle dinlerle bir ilgisi yok" ifadesini kullandı.

Bartos'un açıklamaları SPD lideri Tomio Okamura ve Başbakan Andrej Babiş tarafından daha önceki seçim kampanyalarında kullanılan ırkçı açıklamalara benzetildi.

"Müslüman Avrupa ile sorunum olmayacak"

Ivan Bartos, 2009 yılında ise, "Müslüman Avrupa ile sorunum olmayacak. Keşke dünya gerçekten sınırsız olsaydı, göç doğal bir şeydir ve sınırsız dünya üzerinde insanlar sorunsuzca göç edebilmeli ve barış içinde yaşayabilmelidirler" demişti. Bartoş, 2015 yılındaki göç dalgasında yaptığı açıklamada da, Çekya'nın 18 bin göçmen alması gerektiğini söylemişti. Çekya Korsanlar Partisi, göçmenlerin Çekya'ya kabulü ve sonrasında entegre edilmelerini de içeren kapsamlı bir program sunmuştu.

10,7 milyon nüfusa sahip Çekya'da yaklaşık 20 bin Müslümanın yaşadığı biliniyor. Çekya'daki Müslüman nüfusunu genellikle Balkanlar, Türkiye, Orta Asya Cumhuriyetleri (çoğunlukla Özbekistan), Kafkaslar, Kuzey ve Sahra Altı Afrika ve Orta Doğu gibi farklı bölgelerden gelen kişiler oluşturuyor. Çekya'da yerleşik Müslümanların çoğu lise veya üniversite seviyesinde eğitime sahipler. - PRAG

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