Çekya'da Covid-19 kısıtlamaları hafifletiliyor
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Çekya'da Covid-19 kısıtlamaları hafifletiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çekya'da Covid-19 kısıtlamaları hafifletiliyor

Çekya'da hükümet, ülkede uzun süredir devam eden korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafifletileceğini, 12 Nisan'dan itibaren ülkede bazı dükkanlar ile pazar yerlerinin yeniden açılmasına izin verileceğini ve akşam sokağa çıkma yasağı ile bölgelerarası seyahat kısıtlamasının sona...

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Çekya'da hükümet, ülkede uzun süredir devam eden korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafifletileceğini, 12 Nisan'dan itibaren ülkede bazı dükkanlar ile pazar yerlerinin yeniden açılmasına izin verileceğini ve akşam sokağa çıkma yasağı ile bölgelerarası seyahat kısıtlamasının sona ereceğini duyurdu.

Çekya'da korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar hafifletiliyor. Çekya hükümeti, salgınla etkili mücadele amacıyla geçtiğimiz yıl 5 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ve 11 Nisan Pazar günü sona ermesi beklenen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını uzatmayacağını açıkladı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 12 Nisan Pazartesi günü itibarıyla mevcut kısıtlamaların hafifletileceği belirtildi. Söz konusu karar kapsamında 1 Mart'tan itibaren akşamları sokağa çıkma yasağı ile bölgelerarası seyahat kısıtlaması sona erecek. Ayrıca kırtasiyeler, çilingir dükkanları, çamaşırhaneler, çocuk giyim ve ayakkabı mağazaları gibi bazı dükkanlar ile gıda satışı yapılan pazar yerleri yeniden açılacak.

Anaokullarının da yeniden açılmasının kararlaştırıldığı ülkede, ilkokul öğrencileri ise vardiyalı eğitime geçecek. Buna göre, bir hafta sınıfların yarısı örgün, diğer yarısı uzaktan eğitim görecek. Bir sonraki hafta ise öğrencilerin diğer yarısı örgün eğitim görecek. Botanik bahçeleri ile hayvanat bahçelerinin yalnızca açık alanlarının ziyarete açılması kararlaştırılırken, kapalı alanda 10 kişinin, açık alanda ise 20 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek.

Çekya'da OHAL ilk kez 12 Mart 2020'de ilan edilmiş, 17 Mayıs'ta sona ermişti. İkinci OHAL ilanı ise korona virüste ikinci dalganın başlaması ile 5 Ekim 2020'de ilan edilmişti. Ülkede bugüne kadar 1 milyon 560 bine yakın korona virüs vakası görülürken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 bini aşmış bulunmakta. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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