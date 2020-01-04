Çekya'da camiye ırkçı saldırı
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Çekya'da camiye ırkçı saldırı

Çekya'nın Brno kentindeki camiye kimliği belirsiz kişilerce ırkçı ifadeler yazıldı.

04.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:14
Çekya'da camiye ırkçı saldırı

Çekya'nın Brno kentindeki camiye kimliği belirsiz kişilerce ırkçı ifadeler yazıldı.

Brno polisinden yapılan açıklamada, şehirdeki tek cami olan Brno Camisi'nin duvarına bölgedeki Müslümanları öldürmekle tehdit eden bir yazı yazıldığını belirtildi. Açıklamada, saldırganların bulunması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Caminin duvarına "Çekya'da İslam'ı yaymaya devam ederseniz hepinizi öldüreceğiz." yazıldığı öğrenildi.

Öte yandan Çekya Müslüman Toplumu Birliği Başkanı Münib Hasan Er Ravi, Çek Ajansına yaptığı açıklamada, ölüm tehdidini ciddiye aldıklarını ve detaylı bir şekilde araştırılmasını istediklerini söyledi.

Ülkenin Brno kentinde 1998'de kurulan cami daha önce çok sayıda ırkçı saldırıya maruz kalmış, 2016'da girişine domuz kafası konulmuş ve aynı yıl cami önünde İslam karşıtı gösteri düzenlemişti.

Kaynak: AA
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