Çekya'da bir hastanede silahlı saldırı: 4 ölü
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Çekya'da bir hastanede silahlı saldırı: 4 ölü

Çekya'da bir hastanede silahlı saldırı düzenlendi.

10.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:44
Çekya'da bir hastanede silahlı saldırı: 4 ölü

Çekya'da bir hastanede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırı, ülkenin Moravya-Silesiye bölgesindeki Ostrava kentinde bulunan bir hastanede meydana geldi. Yerel medya sabah saatlerinde meydana gelen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de ağır yaralandığını yazdı.

Saldırı sonrası hasta ve çalışanların tahliye edildiği; saldıraya dair bir şüphelinin arandığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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