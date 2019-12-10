Çekya'da bir hastanede silahlı saldırı: 4 ölü
Çekya'da bir hastanede silahlı saldırı düzenlendi.
Çekya'da bir hastanede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Saldırı, ülkenin Moravya-Silesiye bölgesindeki Ostrava kentinde bulunan bir hastanede meydana geldi. Yerel medya sabah saatlerinde meydana gelen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de ağır yaralandığını yazdı.
Saldırı sonrası hasta ve çalışanların tahliye edildiği; saldıraya dair bir şüphelinin arandığı belirtildi.