Çekya'da bakımevinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı

19.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:28

Çekya'nın Vejprty kasabasındaki bakımevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Çekya Radyosunun haberine göre, Almanya sınırında bulunan Vejprty kasabasındaki yaşlı bakımevinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Başbakan Andrej Babis'in beraberindeki heyetle, yangının yaşandığı kasabada incelemelerde bulunacağı belirtildi.

Olayın, ülke yakın tarihinde meydana gelen ikinci büyük yangın felaketi olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA