Çekya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İstiklal Marşının okunması ve şehitler için saygı duruşuyla başlayan etkinliğe, Büyükelçi Egemen Bağış, eski Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Vaclav Klaus Vakfı İcra Direktörü Dr. Jiri Weigl'ın yanı sıra çok sayıda diplomat ve davetli katıldı.

Büyükelçi Bağış, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk modern tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu, 5 yıl önce bugün, her kesimden milyonlarca silahsız sivil Türk vatandaşının, darbe girişimine direnmek için sokaklara, meydanlara döküldüğünü ve imkansızı başardığını anlattı.

Demokrasi ve ülkedeki istikrarı korumak için Türk halkının tank ve silahları çıplak elleri, bedenleri ve en önemlisi kararlılıklarıyla durdurduğuna dikkati çeken Bağış, şunları söyledi:

"İşte bu yüzden dünyanın her yerinde Türkiye'nin demokrasisini ve insan haklarını eleştiren yazıları, açıklamaları, hatta raporları okuduğumda gülümsemeden edemiyorum. Acaba benzer bir girişim bizi eleştiren ülkelerde olsaydı, milyonlarca insan demokrasilerini savunmak için hayatını riske atar mıydı diye merak ediyorum."

Bağış, FETÖ terör örgütünün hangi yöntemlere başvurduğuna ve 15 Temmuz gecesinde yaptığı kanlı saldırılara dair örnekler verdi.

FETÖ her ülke için tehdit unsuru

FETÖ'nün yalnız Türkiye için değil bütün dünya için tehlikeli bir yapı olduğunu vurgulayan Bağış, bu örgütün Çekya gibi 160 ülkede çeşitli kisveler altında faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Bağış, "Bu vesileyle Çek dost ve meslektaşlarımı, Prag'daki Meridien Uluslararası Okulunun bu terör örgütüne bağlı ağın kontrolünde olduğunu, bunun NATO üyesi ve dost bir ülke tarafından hoş görülmemesi gerektiği hususunda uyarmak istiyorum." dedi.

Etkinlik kapsamında uzun yıllar Çekya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevinde bulunmuş, halihazırda Vaclav Klaus Vakfı İcra Direktörlüğü görevini sürdüren Dr. Jiri Weigl de 15 Temmuz'a ilişkin analiz ve değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Weigl 12 Eylül 1980 darbesinde İzmir'de bulunduğunu ifade ederek bu süreçte yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

12 Eylül darbesinde halkın darbeye destek verdiğine değinen Weigl, 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın direniş göstermesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı olarak nitelendirdi.

Konuşmaların ardından davetlilere ikramda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan