Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, seçimlerin galibi Fiala'yı hükümeti kurmakla görevlendirecek

Çekya'da uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Cumhurbaşkanı Milos Zeman, ekimde yapılan seçimlerin galibi muhalefet ittifakı Spolu'nun (Birlikte) başbakan adayı Petr Fiala'yı hükümeti kurmakla görevlendireceğini açıkladı.

Yoğun bakım ünitesinden dün normal servise alınan Zeman, Frekvence 1 radyosuna telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) Genel Başkanı ve geçici Başbakan Andrej Babis'e hükümeti kurması için teklifinde bulunduğunu ancak Babis'in bunu kabul etmediğini belirten Zeman, hükümetin en hızlı şekilde kurulması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Zeman, Babis'le mevcut hükümetin görevinin sona ermesine ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu İttifakı'nın başbakan adayı Fiala ile yarın çevrimiçi bir görüşme yapacağını açıkladı.

Zeman'ın hastaneye kaldırılması

Ülkede 8-9 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçim sonrasında sağlık durumu ağırlaşan Zeman, Prag'daki askeri hastanenin yoğun bakımına yatırılmış, tedavi süreci uzayan Cumhurbaşkanı'na ilişkin hastanenin başhekimi sağlık durumunun görevini yapmaya elverişli olmadığını rapor etmişti.

Bunun üzerine iki meclisli ülkenin senato kanadına bağlı Anayasa Komisyonu, Cumhurbaşkanı Zeman'ın yetkilerinin kaldırılmasının hem senatoda hem de parlamentoda görüşülmesini kararlaştırmıştı.

Babis'e karşı muhalefetteki 3 partinin kurduğu Spolu İttifakı, oyların yüzde 27,75'ni alarak seçimleri birinci sırada tamamlamıştı.

Haberi Kaydet