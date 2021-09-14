Çekya Cumhurbaşkanı Zeman rutin kontroller için hastaneye kaldırıldı

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, rutin kontroller için bugün öğle saatlerinde Prag Merkez Askeri Hastanesi'ne (UVN) kaldırılırken, Cumhurbaşkanı'nın eşi Ivana Zeman da kendisine eşlik etti.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Merkez Askeri Hastanesi (UVN) Sözcüsü Jitka Zinke yaptığı açıklamada, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın rutin kontroller için bugün öğle saatlerinde hastaneye kaldırıldığını açıkladı. "Yaklaşık bir saat önce Cumhurbaşkanı Zeman hastaneye kaldırıldı" diyen Zinke, yasalar gereği konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jiri Ovcacek olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, Zeman'ın hastaneye makam aracıyla eşi Ivana Zeman ile birlikte geldiği, hastaneye de tekerlekli sandalye ile giriş yaptığı öğrenildi. Makam aracından inerken çevredeki vatandaşlara el sallayan Zeman'ın rutin kontroller için hastaneye geldiği tahmin ediliyor.

Eski Cumhurbaşkanı Klaus'ta hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz hafta sonu Çekya'nın eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus'ta UVN'ye kaldırılmıştı. Cumartesi gününden beri özellikle yüksek tansiyonla ilgili sağlık sorunları yaşayan Klaus, doktorlarla yapılan görüşmelerin sonucunda hastaneye kaldırılmış, pazartesi sabahı taburcu edilmişti. Fakat eski Cumhurbaşkanı Klaus, bugün sabah saatlerinde yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Klaus'un Sözcüsü Petr Macinka yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Klaus'un hafta sonu yüksek tansiyon sorunları yaşadığını ve doktorların tavsiyesi üzerine hastaneye kaldırıldığını doğrulayabilirim" dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Zeman daha önce de birkaç kez rutin kontrollerinin bir parçası olarak hastanede tedavi görmüştü. Bu yıl tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Zeman'ın alt ekstremite nöropatisi hastalığına bağlı sorunları ile birlikte diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları mevcut. - PRAG

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri