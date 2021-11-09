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Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, Petr Fiala'yı hükümeti kurmakla görevlendirdi

AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, Petr Fiala'yı hükümeti kurmakla görevlendirdi

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, 8-9 Ekim'de düzenlenen milletvekili seçimlerinin kazananı Spolu (Birlikte) İttifakı'nın başbakan adayı Petr Fiala'ya yeni hükümeti kurma yetkisi verdi.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, 8-9 Ekim'de düzenlenen milletvekili seçimlerinin kazananı Spolu (Birlikte) İttifakı'nın başbakan adayı Petr Fiala'ya yeni hükümeti kurma yetkisi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Zeman'ın, Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin (KDU-CSL) oluşturduğu 3'lü Spolu İttifakı'nın başbakan adayı Fiala'ya hükümet kurma görevini verdiği bildirildi.

Bu arada Spolu İttifakı, mecliste sandalyesi bulunan Çekya Korsan Partisi ve Bağımsız Şehirliler Partisi (STAN) ittifakı ile koalisyon hükümeti kurulması hususunda uzlaşı sağladığını duyurdu.

Seçimden hemen sonra Cumhurbaşkanı Zeman'ın hastaneye kaldırılması ve tedavisinin uzun sürmesi nedeniyle ülkede yeni hükümeti kurma süreci uzamıştı.

Çekya'da ekimde yapılan seçimlerde Spolu İttifakı oyların yüzde 27,75'ni alarak, iktidardaki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi'ni (ANO) küçük bir farkla geride bırakıp birinci parti olmuştu.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri
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