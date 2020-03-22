Çekya, Çin'in İtalya'ya gönderdiği maske ve sağlık malzemelerine 'bilmeden' el koydu Çekya'da maske gibi sağlık malzemelerini fahiş fiyata kara borsada satmaya hazırlananlara polis baskın düzenledi. Operasyonda içinde yüz binlerce maske ve respiratör bulunan kolilere el konuldu. Aralarında Çin'den gelen malzemelerin de olduğu iş işten geçtikten sonra ortaya çıktı.

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen iki ülke, Çin ve İtalya'nın yardımlaşmasının arasına Çekya girdi. İddialara göre Çin'in İtalya'ya yolladığı binlerce yüz maskesi ve solunum cihazlarına Çek polisi 'bilerek' el koydu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com