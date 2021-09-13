Çekya Büyükelçisi Vacek: "İhracattaki başarılarınızın sırlarını bize de öğretin"

Çek Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki ihracata dikkat çeken Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, "İhracattaki başarılarınızın sırlarını bize de öğretin" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası iş birliğinde Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin destekleriyle düzenlenen "Çek Cumhuriyeti ile Ticaret Fırsatları Toplantısı" ASO'da gerçekleştirildi. Toplantıda Ankaralı sanayicilere Çek Cumhuriyeti'ndeki yatırım imkanları anlatıldı. Toplantıya ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği Konsolosu Jiri Fryda, Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası Denetleme Kurulu Başkanı Martin Felenda, Çek Yatırım Ajansı Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Martin Partl, Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası Genel Sekreteri Orhan Batur Karacibioğlu ve video konferans yöntemiyle çok sayıda Ankaralı sanayici katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti'nin iş dünyası arasında kurulacak sağlam iş birliklerinin, iki ülke iş dünyasının rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti. İki ülke arasındaki ihracat-ithalat verilerine değinen Ardıç, "Çek Cumhuriyeti'ne ihracatımız 2019 yılında 1,11 milyar dolar, 2020 yılında ise 1,13 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatımız ise 2019 yılında 2,34 milyar dolar iken, 2020 yılında 2,7 milyar dolara ulaşmıştır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi ise 3,87 milyar dolar olmuştur. Bu anlamda Çek Cumhuriyeti ile güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Bugünkü toplantıyla birlikte umut ediyorum ki her iki tarafın da kazançlı çıkacağı iş birliklerini oluşturmak için önemli adımlar atacağız" diye konuştu.

Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek ise Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti için başarılı bir iş ortağı olduğunu, pandemiye rağmen şu andaki ticaret hacminin yüksek seviyede olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacmine bakıldığında Türkiye'nin ihracatında yüzde 40'lık artış olduğunu vurgulayan Büyükelçi Vacek, "Türk iş dünyasının bu başarısı bizleri memnun ediyor. Türk ihracatçılarının bu artışı ve başarıyı nasıl elde ettiklerini bize de öğretmelerini istiyoruz" dedi.

İki ülke arasındaki yatırımlara bakıldığında ciddi bir dengesizlik olduğunu söyleyen Büyükelçi Vacek, "Türk yatırımına kıyasla Türkiye'de oldukça fazla Çek yatırımından söz ediyoruz. Çekler için en önemli yatırım noktalarından birisi Türkiye. Sürekli yeni yatırımcılar geliyor. Aynı ilgiyi Türk yatırımcılarından da bekliyoruz. Çek pazarı yatırımcılar için umut vaad eden bir ortam sunuyor. Büyükelçilik olarak Türk iş dünyasını ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarından sonra Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği Konsolosu Jiri Fryda, Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası Denetleme Kurulu Başkanı Martin Felenda, Çek Yatırım Ajansı Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Martin Partl, Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası Genel Sekreteri Orhan Batur Karacibioğlu, Çek Cumhuriyeti'ndeki yatırım fırsatları hakkında sunum yaptılar. - ANKARA

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