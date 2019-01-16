Çekya Büyükelçisi Kafka, TBMM'de

Türkiye-Çek Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çekya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Kafka ile görüştü.

Görüşmede Çivitcioğlu, Çekya Cumhuriyeti'nin NATO'da Türkiye'nin önemli bir müttefiki olduğunu, AB bünyesinde de çeşitli platformlarda iş birliği yapılan mühim bir ortak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çekya'ya gerçekleştirdiği ziyaret ile iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını ifade eden Çivitcioğlu, "Dostluk grubumuzun Çekya kanadının oluşması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini bekliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında verdiğiniz destekten ötürü Türkiye adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Darbe girişimi sırasında Meclis binamızda hasar gören Çekya imalatı kristal avizelerin replikalarının hediye edilmesinden de ayrıca memnuniyet duyduk." dedi.

Çivitcioğlu, darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün yalnız Türkiye için değil, faaliyette bulunduğu tüm ülkeler için bir tehdit olduğunu söyledi.

Çekya Cumhuriyeti'nin, FETÖ yapılanmalarına yönelik de gerekli adımların atılacağına inandıklarını vurgulayan Çivitcioğlu, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz iş birliğinin önemli bir göstergesidir. İkili ticaret hacmimiz 2017 yılında 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk 10 ayında ise bu rakam 3,1 milyar dolara ulaşmıştır. İkili ekonomik ve ticari iş birliğinin gelişmesi için henüz kullanılmamış potansiyeller mevcuttur. Bu potansiyeli harekate geçirmek ve 5 milyar dolar hedefine ulaşmamız için daha fazla gayret göstermeliyiz." diye konuştu.

Çekya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Kafka ise iki ülke arasındaki dostlukluğun kendisini de memnun ettiğini söyledi.

İkili ilişkileri geliştirmek için önlerinde uzunca bir vaktin olduğuna işaret eden Kafka, "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TBMM'nin zarar gören avizelerinin teminini, hediye olarak değil Türkiye'ye yönelik bir saygı olarak görmenizi isteriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA