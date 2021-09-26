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Çekya Büyükelçisi ATO'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çekya Büyükelçisi ATO'da

Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla yaptığı gezi programı kapsamında, Adana Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

ADANA (İHA) - Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla yaptığı gezi programı kapsamında, Adana Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Büyükelçi Vacek, "Türkiye ihracatta ders niteliğinde başarılar elde ediyor" dedi.

Büyükelçisi Vacek ile Çekya Mersin Fahri Konsolosu Ufuk Bozkaya ve Çekya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Bölümü Başkanı Pavel Danek'in de bulunduğu heyeti Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe ile Genel Sekreteri Birol Yarman ağırladı.

Büyükelçisi Pavel Vacek Türkiye'nin Çekya için başarılı bir iş ortağı olduğunu, pandemiye rağmen şu andaki ticaret hacminin geçmiş yıllara oranla en yüksek seviyeye ulaştığını vurguladı.

Türkiye'nin Çekya'ya son 7 ayda yaptığı ihracatın dikkat çekici düzeye ulaştığını belirten Vacek, "Türk iş dünyasının elde ettiği bu başarı bizleri de memnun ediyor. Şu anda bile yürütülen strateji ve azimli çalışmalar ile ders niteliği taşıyan ihracat rakamlarına ulaşılmış durumda. Eğer Türkiye yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği ihracatı, aynı istikrarlarla yıl sonuna kadar sürdürürse, kitaplara geçecek bir başarıya imza atmış olacak" dedi.

"Çekler yerel yatırımcılarla iş birliği yapmalı"

Türkiye'nin iş insanları ve yerel yönetimleri ile irtibatı arttırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Büyükelçi Vacek, "TOBB ile sürekli istişarelerde bulunuyoruz. İki ülkenin Ticaret Odalarını bir araya getirmek istiyoruz. Bunun için kardeş şehir çalışmalarına başladık. Çek vatandaşlarının Türkiye'deki yatırım potansiyelini aynı şekilde Türkiye'deki iş insanlarının da Çekya'daki yatırım potansiyelini keşfetmelerini ve güç birliği yapmalarını istiyoruz. Çek vatandaşları Türkiye'ye yapacakları yatırımlarda muhakkak yerel yatırımcılarla bir araya gelmeli" şeklinde konuştu.

ATO Başkanı Atila Menevşe'de, kentin ekonomik yapısıyla ilgili bilgiler aktardı. Adana'nın çok yüksek bir yatırım potansiyeline sahip olduğunu belirten Başkan Menevşe, şunları kaydetti:

"Adana, dünyanın en verimli tarım arazilerinden biri olan Çukurova'nın kalbinde bulunuyor. Bu yüzden tarım ve tarıma bağlı olarak da gıda sanayi oldukça gelişmiş durumda. İhtisas OSB'ler, petrol rafineri ve petrokimya yatırımları ile dikkat çeken bir bölge. Adana coğrafi konumu, denizyolu, karayolu, demiryolu ve yakın bir zamanda hizmete girmesi beklenen Çukurova Bölgesel Havalimanı ile Ortadoğu ve Avrupa arasında tam bir köprü görevi görecek. Biz de kentimizin bu yükselişinde aktif rol almaya özen gösteriyoruz. 30 bini aşkın üyemiz, bu üyelerin temsilcilerinden oluşan 46 meslek komitemiz ile Adana'yı ekonomik olarak üst liglere çıkarmak için çabalıyoruz."

Görüşmenin sonunda, Büyükelçi Pavel Vacek ve ATO Başkanı Atila Menevşe, AB ile gümrük birliğinin revize edilmesi konusunda yapılan çalışmaların bir an önce nihayetlendirilmesinin hem Avrupa ülkeleri hem de Türkiye için önemli bir adım olacağı konusunda ortak kanıda olduklarını da dile getirdiler. - ADANA

Çekya Büyükelçisi ATO'da

Çekya Büyükelçisi ATO'da

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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