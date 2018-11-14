Çekya BM'nin Göç Anlaşmasına İmza Atmayacak

Çekya Hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Anlaşma'yı imzalamama kararı aldı.

Çekya Hükümeti, BM'nin güvenli ve düzenli göç için uluslararası bir yaklaşımı teşvik etmek amacıyla hazırladığı anlaşmanın dışında kalma kararı aldı. Hükümetin kararı, Çekya Başbakanı Andrej Babis'in ülkesinin güvenlik ve egemenliği için bir tehdit oluşturduğunu söyleyerek belgeye şiddetle karşı çıkmasından sonra geldi. Babis, anlaşmanın bağlayıcı olmamasına rağmen göçü 'temel bir insan hakkı' olarak tanımladığı için tehlikeli olduğunu savundu. Babis ayrıca, ABD, Avusturya ve Macaristan'ın da anlaşmayı kabul etmediğini söyledi. Çekya, daha önce Avrupa Birliği'nin üye devletlerin belli sayıda sığınmacı kabul etmesine dair hazırladığı planı kabul etmemişti.

Çoğu ülke anlaşmayı onaylayacağını açıklasa da, 4 ülke anlaşmaya imza atmayacağını açıkladı. ABD'nin başını çektiği ülkelerin arasında Macaristan, Avusturya ve Avustralya bulunuyor. Anlaşmanın ulusal egemenliklerini sınırlayacağını ileri süren ülkeler, anlaşma metninde yer alan birçok unsurun ulusal göç politikalarıyla çeliştiğini ileri sürüyor. BM'nin göç sorununa ilişkin hayata geçirmek istediği küresel ölçekli ilk anlaşma, ülkeler arasında tartışmalara neden oldu. Bazı ülkeler anlaşmaya katılmayacağını açıklarken, bazıları şüpheyle yaklaşıyor.

Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt

BM'nin göçmen sorununa küresel ortak bir yaklaşım oluşturulması için geçen yıl Nisan ayında başlattığı çok yönlü çalışmalar, Temmuz 2018'de 'Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Anlaşma'nın hazırlanması ile tamamlanmıştı. Anlaşmanın hayata geçmesi durumunda göç konusunun küresel olarak her yönüyle ele alarak çözülmesi hedefleniyor. Anlaşma, Fas'ın Marakeş şehrinde 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek konferansta BM üyesi ülkelerin onayına sunulacak. - PRAG