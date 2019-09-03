Çekya Başbakanı Babis : "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para...

Çekya Başbakanı Babis : "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

03.09.2019 21:50
Çekya Başbakanı Babis :

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (5)

Çekya Başbakanı Babis: "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para gönderilsin değil, burada okullar evler yapılsın diyor."

Çekya Başbakanı Babis :
Kaynak: AA
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