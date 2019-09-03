Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

03.09.2019 22:50

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın, Çekya Başbakanı Babis ve eşi Monika Babisova onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği yemeğe, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA