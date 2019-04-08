Çekud'dan Fidan Dikme Etkinliği

Malatya'da Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından fidan dikme etkinliği düzenledi.

ÇEKUD tarafından 81 ilde başlatılan fidan dikme etkinliği kapsamında Malatya 1. Organze Sanayi Bölgesi'ndeki ormanlık alana 400 fidan dikildi.

ÇEKUD Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Önel, yaptığı açıklamada, fidan dikme etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.

Dernek olarak çevreyle ilgili çok çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Önel, şunları kaydetti:

"Son iki yıldır özellikle ağaçlandırma faaliyetlerimizi, farkındalık oluşturmak üzere ülkemizin ve dünyanın her tarafında eş zamanlı olarak belirlediğimiz bir günde ve saatte, aynı anda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl ülkemizin 81 ilinde aynı anda fidanlarımız bu topraklara kök salacak. Bunun yanında birçok ilçede ve bazı ülkelerde de dikim etkinliğimiz aynı anda yapılacak. Hep birlikte oluşturacağımız bu farkındalık enerjisinden faydalanarak, el birliği ile hareket etmemiz gerektiğinin de altını çiziyoruz. Daha yaşanabilir bir dünyada, daha yeşil bir dünyada, daha temiz bir dünyada, tüm varlıklar arasında yayılacak huzur ve barış dolu bir dünyada yaşamanın ihtiyacını hem kendimiz, hem gelecek nesillerimiz için hissediyor ve umut ediyoruz."

Kaynak: AA