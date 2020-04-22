Çektikleri videoyla 23 Nisan'ı kutlayan sağlık çalışanlarından "evde kal" çağrısı
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23 Nisan, Kayseri, Güncel, Haber

Çektikleri videoyla 23 Nisan'ı kutlayan sağlık çalışanlarından "evde kal" çağrısı

Kayseri'de sağlık çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çektikleri videoyla kutladı.

22.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:18
Çektikleri videoyla 23 Nisan'ı kutlayan sağlık çalışanlarından

Kayseri'de sağlık çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çektikleri videoyla kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ön safta mücadele veren sağlık çalışanları, görev başındayken çektikleri videolarla çocukların bayramını kutlayarak "evde kal" mesajı verdi.

Hava ambulansı pistinde ve Kayseri Şehir Hastanesi Psikiyatri Kulesi Pandemi Servisi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri, çektikleri videoda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Biz sizin için buradayız, siz de bizim için evde kalın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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