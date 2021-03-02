Çektikleri videolarla su tasarrufuna dikkat çeken 10 çocuğa tablet hediye edildi
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Çektikleri videolarla su tasarrufuna dikkat çeken 10 çocuğa tablet hediye edildi

02.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:03
Çektikleri videolarla su tasarrufuna dikkat çeken 10 çocuğa tablet hediye edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen Çevre Müfettişi Projesi kapsamında, su tasarrufu konusunda düzenlenen etkinliğe katılan 10 çocuğa tablet hediye edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen Çevre Müfettişi Projesi kapsamında, su tasarrufu konusunda düzenlenen etkinliğe katılan 10 çocuğa tablet hediye edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre Müfettişi projesi kapsamında sosyal medyada, su tasarrufu konusuna dikkati çekmek için düzenlenen etkinliğe, binlerce çocuk evlerinde çektikleri videolarla katıldı.

Noter huzurunda yapılan çekilişle etkinliğe katılan 10 çocuğa tablet hediye edildi.

Çevre Müfettişi projesi kapsamında, sosyal medyada çevreci etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda, çevre ve doğayla ilgili eğitici bilgilerin verildiği instagram sayfasında da "Çevre Müfettişi" ismiyle paylaşımda bulunuluyor.

Çevre müfettişi olmak isteyen çocukların, "www.cevremufettisi.com" adresine girerek üyelik işlemlerini yapmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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