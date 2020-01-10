Çektikleri videodaki kalp krizi şakası gerçek oldu

10.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:42

Antalya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden böbrek nakilli gencin, daha önce yeğeniyle kalp krizi geçirme anını canladıran video çektikleri ortaya çıktı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan Ali Baş (28), 21 Aralık 2019'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Daha önce böbrek nakli olan ve kalp ameliyatı geçiren Baş, memleketi Sivas'ta toprağa veridi.

Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyesi Baş'ın, yaşamını yitirmeden iki ay önce yeğeni Gülsüm Baş ile hatıra kalması için kalp krizi geçirme anını canlandırdıkları video çektikleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Baş'ın yeğeniyle konuşurken bir anda yere düşüp, bayılmış gibi yapması ve yeğeninin kalp masajı yaparak canlandırmaya çalışması yer alıyor.

AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ali Baş'ın sekiz yıl önce kalp ameliyatı, beş yıl önce de böbrek nakli olduğunu söyledi.

Baş'ın rahatsızlandıktan sonra iki kalp damarının tıkalı olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Şahan, "Videoda çektikleri başına geldi. Biz de izleyince duygulandık. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı." dedi.

Kaynak: AA