Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı (2)

04.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:16

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Konya'da, 1 yaşlarında çocuğun yanında sigara içen 3 kadından birinin, görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattığı videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, gözaltına alınan 3'ü kadın 6 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'çocuğun istismarı' ve 'darp' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA