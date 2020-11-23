Çektikleri kliple yardım isteyip, okuma isteklerini haykırdılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çektikleri kliple yardım isteyip, okuma isteklerini haykırdılar

23.11.2020 10:22 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:36

Çektikleri kliple yardım isteyip, okuma isteklerini haykırdılar Sivas'a bağlı bir köyde telefon ve internet çekmediği için derslerine devam edemeyen bir grup öğrenci çektikleri klip ile yetkililerden yardım istedi Sivas'a bağlı bir köyde telefon ve internet çekmediği için derslerine devam...

Çektikleri kliple yardım isteyip, okuma isteklerini haykırdılar

Sivas'a bağlı bir köyde telefon ve internet çekmediği için derslerine devam edemeyen bir grup öğrenci çektikleri klip ile yetkililerden yardım istedi

SİVAS - Sivas'a bağlı bir köyde telefon ve internet çekmediği için derslerine devam edemeyen bir grup öğrenci çektikleri klip ile yetkililerden yardım istedi.

Korona virüs vakalarının artmasıyla örgün eğitime ara verilerek uzaktan eğitim uygulamasına devam edildi. Sivas'ta kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Karapınar köyünde, okulda öğretmen olmadığı için öğrenciler servisle Çallı köyüne gidiyordu. Ancak uzaktan eğitime dönülmesiyle telefon çekmeyen köyde çocuklar internet sıkıntısı yaşadı. İnternet bağlantıları olmadığı için derslerinden geri kalan 7 çocuk çektikleri klip ile yetkililerden yardım istedi. Hep bir ağızdan okumak istediklerini haykıran çocuklar, çektikleri klip ile görenleri duygulandırdı.

"Biz okumak istiyoruz"

Çocukların hep birlikte yazdıkları metni okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi Selina Çalışkan, "Ben Kayapınar köyünde oturuyorum. Adım Selina Çalışkan, yukarıdaki evde oturuyorum. 3'üncü sınıfa gidiyorum. Bizim okulumuzda öğretmen olmadığı için taşımacılıkla yani servisle Çallı köyüne gidiyoruz. Covid-19 yüzünden okula gidemiyoruz. Köyde telefon ve internet çekmediği için EBA'ya bağlanamıyoruz. Tüm yetkilere sesleniyorum. Köyümüzde internet çeksin telefon çeksin. Biz okumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çektikleri kliple yardım isteyip, okuma isteklerini haykırdılar
Çektikleri kliple yardım isteyip, okuma isteklerini haykırdılar
Çektikleri kliple yardım isteyip, okuma isteklerini haykırdılar
Çektikleri kliple yardım isteyip, okuma isteklerini haykırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

İlgili Haberler

Ağrılı fotoğraf severler çektikleri fotoğraflarla sonbaharı yansıttılar
Ağrılı fotoğraf severler çektikleri fotoğraflarla sonbaharı yansıttılar
Son dakika gündem: Kitap okuma oranını arttırmaya 'şekerli' çözüm
Son dakika gündem: Kitap okuma oranını arttırmaya 'şekerli' çözüm
Korona virüs Türkiye'de okuma oranını arttırdı
Korona virüs Türkiye'de okuma oranını arttırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Kutsi İdil Fırat İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ozan Tufan Mert Günok Caner Erkin Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Rusya Medya Ak Parti Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çektikleri kliple yardım isteyip, okuma isteklerini haykırdılar - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 10:36:15. #1.14#
title