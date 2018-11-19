Kız Arkadaşının İftira Attığı Genci, Çektiği Selfie Kurtardı

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Christopher Precopia'nın çektiği bir selfie sayesinde kendisine yöneltilen suçu işlemediğini kanıtlayabildi. Savcının 99 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiği Precopia'nın ailesi, mahkemeyi gencin 150 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılması için ikna etmeyi başardı.

KIZ ARKADAŞININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Teksas merkezli KVUE televizyonunun haberine göre 21 yaşındaki Precopia, eski sevgilisinin polise başvurarak kendisinin evine zorla girdiğini, dayak attığını ve maket bıçağıyla göğsüne haç kazıdığını iddia ederek şikâyetçi olması üzerine tutuklandı.

99 YIL HAPİS CEZASI ÇARPTIRILMASI TALEP EDİLDİ

Savcının 99 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiği Precopia'nın ailesi, mahkemeyi gencin 150 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılması için ikna etmeyi başardı. Precopia'nın suçsuz olduğunu kanıtlamayı başaran kişi, saldırının yapıldığı gün tüm ailenin suç mahallinden 65 kilometre uzakta olan bir otelde yemek yediğini hatırlayan annesi oldu.

GÖSTERDİĞİ FOTOĞRAFLA HAYATI KURTULDU

Sputnik'te yer alan habere göre; Christopher Precopia'nın o yemekte selfie çektiği ve onu konum bilgisiyle birlikte sosyal medyada paylaştığı anlaşıldı. Bu fotoğraf, Precopia'nın saldırı anında tamamen farklı bir yerde bulunduğuna polisi ikna etmeye yetti.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Daha sonra eski sevgili, Precopia'dan intikam almak için hikâyeyi uydurduğunu itiraf etti. Pretoria, çektiği selfie sayesinde yıllarca hapis yatmaktan kurtulurken, eski sevgili ile ilgili soruşturma başlatıldı.