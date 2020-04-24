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Çektiği güzel görüntülerle Türkiye'yi tanıtıyor

Çektiği güzel görüntülerle Türkiye'yi tanıtıyor Çekimleri 1 yıl süren Türkiye'nin güzellikleri tamamlandı Fotoğraf ve video sanatçısı Halil Bekar, 'Show me Turkey' projesi ile Türkiye'nin az bilinen güzelliklerini kayıt altına alarak dünyaya tanıtıyor.

24.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:26
Çektiği güzel görüntülerle Türkiye'yi tanıtıyor

Çektiği güzel görüntülerle Türkiye'yi tanıtıyor

Çekimleri 1 yıl süren Türkiye'nin güzellikleri tamamlandı

ERZİNCAN - Fotoğraf ve video sanatçısı Halil Bekar, 'Show me Turkey' projesi ile Türkiye'nin az bilinen güzelliklerini kayıt altına alarak dünyaya tanıtıyor. Çekimleri 2 yıl süren birinci projenin ardından çekimleri 1 yıl süren ikinci proje de tamamlandı.

Fotoğraf ve video sanatçısı, aynı zamanda da gezgin olan Halil Bekar hobi olarak başladığı işini projeye çevirdi. Halil Bekar, 'Show me Turkey' adını verdiği projeyle Türkiye'de az bilinen ancak turizm potansiyeli yüksek yerlere giderek, kamera ve drone ile etkileyici görüntüler kaydetti. İngilizce olarak seslendirdiği videoları kurgulayan Bekar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda binlerce kişiye ulaşmayı başardı.

Bekar bugüne kadar Anadolu'nun birçok şehrini gezip belgesel tadında görüntüler çekerek kurguladı.

Halil Bekar, Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için yola çıktığını söyledi. Bu konuda 'Show me Turkey' projesi ile elinden geleni yaptığını ifade eden Bekar, "Bana Türkiye'yi Göster projesinin birincisinin çekimleri yaklaşık 2 yıl sürdü. İkinci projeyi de yaklaşık 1 yılda tamamladım. Bu proje ile beraber amacım Türkiye'yi dünyaya hak ettiği şekilde göstermek. Kendimizi ne kadar iyi ifade edebilirsek o kadar iyi anlaşılabileceğimizi düşünüyorum. Ben de bu yolda elimden geldiğince ülkemi dünyaya tanıtmak istiyorum. Bu proje dahilinde çeşitli illere gittik, çok güzel görüntüler aldık. Ben zaten halihazırda fotoğraf ve videolar çekiyordum. Ama bunu nasıl proje haline getirebilirim, ülkeme fayda sağlayabilirim derdindeydim. Böyle bir proje aklıma geldi. Şehirleri tanıtırken en büyük kıstasım doğru zamanda doğru şehirde olmak. Daha az bilinen ama potansiyeli yüksek yerlere de gitmeye özen gösteriyorum. Favori bir yerim yok, Türkiye'de o kadar güzel yerler var ki" dedi.

Çektiği güzel görüntülerle Türkiye'yi tanıtıyor

Kaynak: İHA

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