Çekoop'un Aromaterapi Eğitimine Yoğun İlgi

Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) tarafından düzenlenen aromaterapi eğitimine doktor, diş hekimi, eczacı ve eczacılık fakültesi öğrencilerden oluşan 105 sağlık profesyoneli katıldı.



Türkiye genelinde aromaterapiyi anlatan Uzman Eczacı Hülya Kayhan tarafından verilen eğitim, Ege Üniversitesi Kampusü içerisindeki otelde düzenlendi. Mesleki eğitimlere olan ilginin her geçen gün daha da arttığına dikkat çeken Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) 2.Başkanı Ecz. Eda Çağında, "Eğitime katılımın yüksek olması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bundan sonraki eğitimlerimize de ilginin artarak devam edeceğini düşünüyorum" dedi.



Aromaterapiye ilginin Türkiye genelinde artmasının bu işe gönül vermiş eczacıların emeğinin büyük olduğunu belirten Uzm. Ecz. Hülya Kayhan, "Bu eczacı arkadaşlarımız çok etik ve düzgün çalışmalar yaptılar. Aromaterapide ilaçların yetmediği sedef, egzama, otoimmün hastalıklar, yıllarca geçmeyen yatak yaraları, siğil, tırnak mantarı gibi rahatsızlarda çok iyi sonuçlar alınıyor" diye konuştu.



ÇEKOOP Genel Direktörü Uzm. Ecz. Elif Süzmeçelik de, aromaterapi gibi bitkisel kaynaklı tedavilerin mutlaka bu işin 5 yıl boyunca eğitimini alan eczacılar tarafından uygulanması gerektiğini dikkat çekerek, ÇEKOOP olarak üye eczacılara mesleki bilimsel çalışmaları ve yeni bilgileri aktarmak için de çalıştıklarını söyledi. - İZMİR