Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı zincirleme kaza - Haberler
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Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı zincirleme kaza

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı zincirleme kaza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 15 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde saat 07.30 sıralarında, yoldaki buzlanma nedeniyle 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sev edildi. Sağlık ekipleri yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda hasar meydana gelirken, ekipler, başka kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Şile istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak iki şeritten sağlandı. Kaza havadan drone ile görüntülendi.


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