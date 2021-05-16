Çekmeköy'e dolu ve yağmur yağdı; dere taştı evleri su bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çekmeköy'e dolu ve yağmur yağdı; dere taştı evleri su bastı

Çekmeköy'e dolu ve yağmur yağdı; dere taştı evleri su bastı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğan GÜNDOĞDU / ÇEKMEKÖY'de gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu, dere taştı ev ve iş yerlerini su bastı.

Doğan GÜNDOĞDU/ ÇEKMEKÖY'de gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu, dere taştı ev ve iş yerlerini su bastı. 

Çekmeköy'de öğle saatlerinde dolu ve yağmur etkisini arttırdı. Bazı kanalizasyon giderleri taştı. Yağan yağmur suları ve kanalizasyon giderlerindeki atık sular nedeniyle dere taştı. Çevredeki ev ve iş yerlerini su bastı. Taşdelen Soğukpınar Mahallesi'nde oturan ve evini su basan Günay Akyüz'ün evindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Akyüz'ün yakınları ve Çekmeköy Belediyesi ekipleri evden suyu tahliye etmek için çalışmaya başladı. 

"BÜTÜN EŞYALARIM KULLANILAMAZ HALE GELDİ, BU EVİ ÜÇÜNCÜ KEZ SU BASTI"

56 yaşındaki Günay Akyüz "Bütün eşyalarım gitti, bu evi üçüncü kez su basıyor" dedi. Akyüz, "Dereden oldu dereden.  Benim eşim yok, kimsem yok. Eşyaların hepsi gitti. Eltimin evine kaçtım. Eşim öleli iki sene oldu, kimsem yok. Sürekli bu evi su basıyor. Bu üçüncü kez basışı" dedi. Günay Akyüz'ün akrabası Ayfer Akyüz de "1 saatten az yağış oldu. 1 saat yağmadan her tarafı su bastı. İçerisi su. Eltim korkusundan yukarı çıktı" diye konuştu.

 

(Fotoğraflı)


Çekmeköy'e dolu ve yağmur yağdı; dere taştı evleri su bastı
Çekmeköy'e dolu ve yağmur yağdı; dere taştı evleri su bastı
Çekmeköy'e dolu ve yağmur yağdı; dere taştı evleri su bastı
Çekmeköy'e dolu ve yağmur yağdı; dere taştı evleri su bastı
Çekmeköy'e dolu ve yağmur yağdı; dere taştı evleri su bastı
Çekmeköy'e dolu ve yağmur yağdı; dere taştı evleri su bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lale Karabıyık Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Serdar Ortaç Nur Fettahoğlu
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çekmeköy'e dolu ve yağmur yağdı; dere taştı evleri su bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 17:55:38. #1.13#

title